Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Görüşmelerin ilk gününde 24 Eylül Salı günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Hitabımda Birleşmiş Milletler'in gündeminde yer alan uluslararası barış ve güvenliğe ilişkin temel meselelere dair görüşlerimizi dile getireceğiz.

"BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday gösterdik"

2020 Eylül-2021 Eylül dönemini kapsayacak olan BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday gösterdiğimizi de buradan duyurmak isterim. Tecrübeli bir diplomat ve siyasetçi olan Sayın Bozkır'ın BM Genel Kurul Başkanlığı görevini layıkıyla yürüteceğine inanıyorum.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday gösterdiğimizi buradan duyurmak isterim.https://t.co/fB5RODRHyM pic.twitter.com/hKL2kW87DW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 21, 2019

"Tüm hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette"

Bizim sınır boylarında tüm hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette. ABD bizim malum stratejik ortağımız. NATO'da beraberiz. Bunun dışında da uzun yıllar bu stratejik ortaklığımızı her halükarda devam ettirmişiz. Biz şu anda da aynı noktadayız. ABD ile bizim karşı karşıya gelmek gibi bir arzumuz yok ancak ABD'nin de davetli olmadığı bir yerde şu anda terör örgütlerine vermiş olduğu desteği bizim de görmemezlikten gelmek gibi bir lüksümüz olamaz. YPG/PYD gibi PKK'nın yan kolları durumundaki bu terör örgütlerine malum şu anda ABD'nin verdiği destek apaçık ortadadır. Bunu ben defaatle sayın Trump'la paylaştım.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz sınır boylarında hazırlıklarımızı tamamladık. ABD'nin davetli olmadığı bir yerde şu anda terör örgütlerine vermiş olduğu desteği bizim görmemezlikten gelmek gibi bir lüksümüz olamaz. https://t.co/fB5RODRHyM pic.twitter.com/ADTVKOi24y — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 21, 2019

"SDG, aslında bir aldatmaca"

Bizi taciz eden, bölgemizde sıkıntı veren bu terör örgütlerinden, buraları arındırmış olacağız, temizlemiş olacağız. İnancımız budur. Şu anda bölgede zaten DEAŞ adeta yok noktasına gelmiş vaziyette. Şimdi ise bir uydurma örgüt çıkarıldı. Açılımı Suriye Demokratik Güçleri. Yani SDG. Aslında bu bir aldatmaca. Yani bir kılıf bu. Bunun da PYD ve YPG'den hiçbir farkı yok. Buna bir çadır terör örgütü de diyebiliriz.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: SGD diye uydurma bir örgüt çıkarıldı. Bunun terör örgütü YPG'den hiçbir farkı yok. Trump ile ikili görüşmelerde bu konuları masaya yatıracağız.https://t.co/fB5RODRHyM pic.twitter.com/KlRI1SRuII — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 21, 2019

Dünya beşten büyüktür

Bu sadece Türkiye'nin değil tüm insanlığın, Birleşmiş Milletler Genel Kurul üyelerinin ön koşulu olmalıdır.

İdlib tasarısında bir red söz konusu değil. Ankara Zirvesi'nde ateşkese dayalı üçlü açıklamamızı yaptık. Bu konuda Çin'in veya ABD'nin zirve açıklamasından aykırı bir açıklama yapacağına ihtimal vermiyorum.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib tasarısında bir red söz konusu değil. Ankara Zirvesi'nde ateşkese dayalı üçlü açıklamamızı yaptık. Bu konuda Çin'in veya ABD'nin zirve açıklamasından aykırı bir açıklama yapacağına ihtimal vermiyorum.https://t.co/fB5RODRHyM pic.twitter.com/OJa7HUFqgg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 21, 2019

"Birleşmiş Milletler kararlarını İsrail kabul etmiyor"

(BM Güvenlik Konseyi) Bir İsrail meselesini çözemiyor. Sene 1948, geldiğimiz yer ortada. Bir İsrail konusunu çözememiştir. Birleşmiş Milletler kararlarını İsrail kabul etmiyor. Bunun cevabını versinler bize. 1948'deki İsrail toprakları itibarıyla söylüyorum aynı İsrail midir? İsrail'in ağzından bir laf çıktığı zaman o Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde kabul görmemeli. Birleşmiş Milletler Konseyi icabında 5'te 5 kabul etmemeli. Mesele budur.

Tank Palet Fabrikası

Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı buranın satın alma ve satma, böyle bir şey olmadığını söylüyor.

Araçta sigara içme konusu

Yazılı kayda girmek suretiyle şoför de içemeyecek arkada oturanlar da sigara içemeyecek. Şimdi bunun üzerindeyiz. Sigara yasağının üzerine çok daha sıkı bir şekilde gideceğiz. Para cezası vesaire ne gerekiyorsa bunların hepsi olacak.

Kaynak: TRT Haber/AA