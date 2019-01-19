Graham'ın konuşmasından satır başları şöyle:
"Münbiç yol haritası uygulanmalı. Bu yol haritası yakın zamanda tanımlanan en iyi gelişme. "
"Bence Dunford'ın çekilme konusunda bir planı var. YPG unsurlarının Türkiye'den uzak tutulması konusunda çalışıyorlar."
"PYD, PKK ile bağlantılı."
"YPG'nin silahlandırılmasının Türkiye için ne anlama geldiğini biliyorum."
"Bizimle DEAŞ'a karşı savaşanlara borçluyuz"
"Türkiye'yi korumalı ve Suriye'de Türkiye için ortaya çıkardığımız (YPG/PKK) sorunu çözmeliyiz
Ayrıntılar geliyor...