Rusya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pentagon'da ayrıntılarını açıkladığı yeni füze savunma stratejisinin, uzayda tehlikeli bir silahlanma yarışına yol açacağı uyarısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD’nin füze savunma stratejisi, eski ABD Başkanı Reagan dönemindeki “Yıldız Savaşları” programının daha teknolojik hali olarak nitelendirilerek, ABD yönetimi, bir kez daha düşünmeye davet edildi.

Açıklamada, strateji sorumsuz olarak nitelendirilerek, bir çatışma eylemi olarak kınandı. Ayrıca, stratejinin fiili olarak uzayda füzelerin vurulması kabiliyetinin geliştirilmesine yeşil ışık yaktığı belirtilerek, Washington, "çok geç olmadan" nükleer silahlarla ilgili Rusya ile yapıcı görüşmelerde bulunmaya davet edildi.

ABD füze savunma stratejisi

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla hazırlanan "Füze Savunma İncelemesi" adlı raporu yayımlamıştı.

Raporda, ABD'nin kapsamlı bir füze savunma kabiliyeti için yeni teknolojilere yatırım yapılacağı belirtilirken, uzaya, balistik füzeleri tespit etmek üzere yeni sistemler yerleştirileceğine dikkat çekilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon), Bakanlığın Füze Savunma Durum İncelemesi Raporu'na ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

ABD'nin rakiplerine karşı teknolojik anlamda her zaman önde olması gerektiğini vurgulayan Trump, "ABD, seyir füzelerinden hipersonik füzelere kadar tüm füze tiplerine karşı koruma sağlamak üzere pozisyonunu değiştiriyor" demişti.

Trump, uzayı bir savaş alanı olarak gördüklerini, bu nedenle Uzay Kuvvetleri Komutanlığını kurduklarını belirterek, "Yeni bütçemde uzaya konuşlu bir füze savunma kademesine yatırım yapacağız. Bu yeni bir teknoloji. Nihayet itibarıyla bizim savunma ve tabii ki saldırı kapasitemizin son derece önemli parçaları olacaktır. Sistem izleme yapacak ve düşman güçlerden veya başka güçlerden hata ile bize yönelebilecek her füzeyi indireceğiz. Füzenin tipi veya saldırının coğrafi kaynağı ne olursa olsun buna müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Reuters, AP News