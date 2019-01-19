Meksika'nın Hidalgo eyaletindeki bir petrol boru hattındaki patlama sonucu yangın çıktı. Yaşanan faciada 66 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi ise yaralandı.

Hatta, bir süredir sızıntı olduğu, patlamanın çok sayıda kişi kaçak yakıt almaya çalışırken meydana geldiği belirtiliyor.

Meksikalı yetkililer, patlamanın ardından boru hattının kapatıldığını açıkladı.

Meksika'da halk geçim kaynağı olarak üzerinde çatlaklar oluşan boru hattından sızan petrolü plastik leğenlere ve şişelere doldurup satıyor.

Ülkede devlete ait boru hatları ve akaryakıt depolarından yapılan akaryakıt hırsızlığının maliyetinin yılda 3 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber, AFP