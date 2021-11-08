BBC'nin haberine göre, Amy Winehouse'un mülkünden eşyaların satıldığı açık artırmayla yaklaşık 800 üründen 4 milyon dolardan fazla gelir elde edildi.

Los Angeles'taki Julien's Müzayede satışında, sanatçının son sahne performansı sırasında giydiği elbise 243 bin dolardan fazla getiri sağladı.

Winehouse'un vefatından bir ay önce giydiği boyundan askılı mini elbise tahmini orijinal fiyatının 16 katına alıcı buldu.

Elbisesi fiyatının 30 katına satıldı

Şarkıcının taktığı kalp şeklindeki çanta müzayede öncesi tahminin 13 katı olan 204 bin 800 dolar getirirken, elbisesi fiyatının 30 katı olan 150 bin dolara satıldı.

[Fotoğraf: Reuters]

Winehouse'un ölümünden sonra anısına el yazısıyla notların yazıldığı, üzerinde "Camden Meydanı" yazan metal bir sokak tabelası yeni sahibine 19 bin 200 dolara mal oldu.

Müzayedede ayrıca, Winehouse'un, gerçekleştirdiği bir performansta giydiği bronz-siyah tulum 121 bin dolar, pembe bale terlikleri ise 12 bin 500 ile 19 bin 200 dolar arası gelir sağladı.

Tüm gelirler bağımlılık sorunları olan gençlere gidecek

Satıştan toplanan tüm gelirler Winehouse'un ebeveynlerinin bağımlılık sorunları olan gençlere yardım etmek için kurduğu vakfa gidecek.

Müzayedede satılan bazı öğeler, alıcılarına gitmeden önce, 26 Kasım'dan itibaren Kensington'daki Tasarım Müzesi'nde "Amy: Beyond the Stage" sergisi ile gösterilecek.