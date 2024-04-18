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Dünya
CNN International 18.04.2024 06:49

Amsterdam'dan turizmle mücadele planı: Otel inşaatı yasaklandı

Amsterdam yerel yönetimi, kitle turizmiyle mücadele kapsamında artık yeni otel binalarının inşasına izin vermeyeceğini söyledi.

Amsterdam'dan turizmle mücadele planı: Otel inşaatı yasaklandı

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, “Şehri, sakinleri ve ziyaretçileri için yaşanabilir hale getirmek ve bunu sürdürmek istiyoruz. Bu şu anlama geliyor: aşırı turizm yok, yeni otel yok, yılda 20 milyon kişinin gece konaklaması yok" denildi.

Amsterdam'da yeni bir otel ancak başka bir otel kapanırsa, uyuyacak yer sayısı artmazsa ve yeni otel daha iyiyse, örneğin daha sürdürülebilirse inşa edilebilir.

Ancak kural, halihazırda izin almış olan yeni oteller için geçerli değil.

Şehir, yılda milyonları bulan turist sayısını, caydırarak aktif olarak sınırlamaya çalışıyor.

Bu, Hollanda başkentinin şehirdeki aşırı turizm sorununu hafifletmek için aldığı bir dizi önlemin sonuncusu.

Geçen yıl Amsterdam Belediye Meclisi yolcu gemilerinin yasaklanması ve yolcu terminalinin kapatılması yönünde oy kullandı.

2021 yılında çıkarılan "Amsterdam Turizmi Dengede" adlı yönetmeliğe göre belediye meclisi, turizm rakamlarının 18 milyon kişiye ulaşması durumunda "müdahale etmekle yükümlü".

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