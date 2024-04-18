Hastane bebekleri karıştırdı, anneye yanlış çocuk verildi

İngiltere Üniversite Hastaneleri Dorset NHS Foundation Trust, Eylül 2023'te "bir bebeğin yanlış anneye verildiği" bir olayı araştırdığını doğruladı.

Maisie Beth isimli anne, Isabelle'i doğurmasının ardından bebeğin fototerapiye ihtiyacı olduğu ortaya çıktı.

Bebek, iki saatte bir izlenen bir odaya yerleştiridli.

Beth, bir ebe tarafından çocuğunu almak için ofise çağırıldı.

Kendisine verilen bebeği odasına geri götürdü ve bezini değiştirmeye başladığında başka birinin oğlunu kucağında tuttuğunu fark etti.

Olay dosyasında yer alan rapora göre, ebe, 22 yaşındaki Beth'in erkek çocuğun annesine benzediğini ve bu yüzden onları karıştırdığını itiraf etti.

Üniversite Hastaneleri Dorset NHS Foundation Trust'ın internet sitesinde yer alan açıklamada “Eylül 2023'te doğum ünitemizde bir bebeğin yanlış anneye verilmesiyle ilgili bir olayı araştırıyoruz. Yaşanan her türlü sıkıntıdan derin üzüntü duyuyoruz ve etkilenen ailelere tam destek sağlamaya kararlıyız." denildi.