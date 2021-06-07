Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşım yapan Bezos, "5 yaşımdan beri uzaya seyahat etmeyi hayal ediyordum. 20 Temmuz'da kardeşimle bu yolculuğa çıkacağım." ifadesini kullandı.

Blue Origin ile uzaya yolculuk yapacak 3'üncü kişi içinse açık artırmaya çıkıldı. Müzayedeye 143 ülkeden yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı ve teklifin 2,8 milyon dolar seviyesine ulaştığı kaydedildi.

Müzayededen elde edilen gelirin, Blue Origin'e ait bir vakfa aktarılacağı belirtildi.