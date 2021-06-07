Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 14:23Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, AFP
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, temmuzda uzaya gidecek
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, sahibi olduğu Blue Origin şirketinin düzenleyeceği ilk insanlı uçuşla gelecek ay uzaya gideceğini duyurdu.
Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşım yapan Bezos, "5 yaşımdan beri uzaya seyahat etmeyi hayal ediyordum. 20 Temmuz'da kardeşimle bu yolculuğa çıkacağım." ifadesini kullandı.
Blue Origin ile uzaya yolculuk yapacak 3'üncü kişi içinse açık artırmaya çıkıldı. Müzayedeye 143 ülkeden yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı ve teklifin 2,8 milyon dolar seviyesine ulaştığı kaydedildi.
Müzayededen elde edilen gelirin, Blue Origin'e ait bir vakfa aktarılacağı belirtildi.
Etiketler: Uzay Çalışmaları
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