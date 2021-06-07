Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Veliaht Prens Bin Selman, ülkenin kuzeybatısındaki Neom kentinde İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile bir araya geldi.

Orta Doğu'daki gelişmeleri, bölgede istikrar ve güvenlik için sarf edilen çabaları görüşen ikili, Suudi Arabistan ile İngiltere ilişkilerini ve çeşitli alanlarda ortak işbirliğini konuştu.

Görüşmede Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da hazır bulundu.

İlişkiler güçlendirilmek isteniyor

Brexit sonrası Körfez ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmek isteyen İngiltere, şubat ayında Edward Lister'i Körfez Özel Temsilcisi olarak atamıştı.

İngiltere, Körfez ülkeleriyle askeri ilişkileri ve yatırımları olan önemli ülkelerden biri olarak biliniyor.