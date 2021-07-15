Amazonlardaki orman örtüsündeki yüzlerce hava emisyonunu analiz eden yeni bir çalışma, en çok güneydoğudaki orman bölgelerinde karbondioksit salındığını tespit etti.

Nature dergisinde yayınlanan makalenin yazarı ve Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nden bilim insanı Luciana Vanni Gatti, "Bu olumsuz bir döngü" dedi.

Ormansızlaşan dünyada küresel ısınma çerçevesinde Amazon'un güneydoğu bölgesinde artan sıcaklıkların ve azalan yağışların karbon dengesindeki değişime katkıda bulunduğu belirlendi.

Son 40 yılda yaşanan ısı artışı ile bölge, Kuzey Kutbu'nda görülen değişikliklerle karşılaştırılıyor.

Gezegenin en büyük tropik ormanlarına ev sahipliği yapan Amazon bölgesi, önemli bir karbondioksit emici görevi görüyordu.

İklim değişikliğine karşı bir tampon olarak etkinliği azalan Amazon ormanları daha fazla karbondioksit salınımı yapıyor.

Amazon'un dev ormanı çayır çimene dönebilir

Science Advances dergisinde 2018'de yayınlanan bir makale, iklim değişikliği ve yangınların birleşiminin yağmur ormanlarının bazı bölümlerinin savana dönüşmesine neden olduğu konusunda uyarmıştı.

Ağaçlandırma yoluyla durumun geciktirilebileceğini belirten bilim insanları "Eski haline geri döneceğini sanmıyoruz, ama kesinlikle iyileştirebilir" diye konuştu.

Sığır yetiştirmek için ağaçları kesiyorlar

En çok etkilenen bölgedeki arazilerin çoğu sığır yetiştirmek için kullanılırken bilim insanları "Öğle yemeğinde sığır yemek için için Amazon'un yok edilmesini ister misiniz?" diye sordu.