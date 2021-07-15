San Francisco'daki California Üniversitesi araştırmacıları, beyinden ses yoluna giden sinyalleri yerleştirdikleri bir implantla bilgisayar ekranında kelimelere döktüler.

Çalışmada BRAVO-1 olarak adlandırılan 38 yaşındaki adam, 15 yıl önce beyni ile ses telleri arasındaki sinirsel bağlantıyı kesen bir beyin sapı felci geçirdi.

Yıllar süren sessizlik bozuldu

Ağır felçli adam konuşmaya çalıştığında beyninin ürettiği elektriksel uyarıları deşifre eden teknoloji yıllar süren sessizliği iletişime dönüştürdü.

Mucizevi buluş hastanın yıllar süren sessizliğini ses tellerine gönderdiği sinyalleri çözerek bozdu.

Sistemin farkı bu konuda çığır açabilir.

Bundan önceki buluşlarda hasta ekrandaki kelimeleri seçiyordu.

Bu teknoloji ile bir bilgisayar, beyin aktivitesinin kodunu çözerek ve cümleleri dakikada 15 kelimeden fazla bir oranda, yaklaşık yüzde 75'lik bir doğrulukla ekranda görüntüledi.

Toplamda 50 farklı kelimenin beyinde yarattığı aktivite gözlemlendi.

İmplant sayesinde alınan sinyaller kısa bir süre içerisinde deşifre edildi.

Kısa kelimeler kullanarak hasta derdini anlatabildi.

Buluş devrim niteliğinde

Hollanda'daki Maastricht Üniversitesi'nden Christian Herff, çalışmada açıklanan ilerlemeyi "dev buluş" olarak nitelendirdi.

Önceki araştırmalar, hala konuşabilen deneklerde uygulanmıştı.

Her yıl binlerce insan felç, travma, amyotrofik lateral skleroz (ALS) ve serebral palsi gibi hastalıkların bir sonucu olarak bu kaderi yaşıyor.

Bilim insanları dev buluş için “Bu daha başlangıç” açıklamasında bulunuyor.