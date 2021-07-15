Japonya'da kimileri işinden, borçlarından, kimileri ise ailesinden, sevgisiz evliliklerinden kurtulmak için ortadan kaybolmaya karar veriyor.

"Buharlaşan kişiler" nerede olduklarını gizleyerek kayıplara karışıyor.

"Gece taşınma hizmeti"

Kaybolmak isteyenlere, bu iş için kurulmuş özel şirketler yardımcı oluyor. Bu şirketler "gece taşınma hizmeti" adı altında çalışıyor.

İnsanların bir anda ortadan kaybolmasını ve gizli mekanlarda kalmalarını sağlıyor.

Ülkede özel yaşamın gizliliğine büyük önem veriliyor. Herhangi bir suç veya kaza durumu olmadıkça polis de devreye girmiyor.

Bu yüzden de aileleri kayıp kişiler ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamıyor ve aileler, polisin yardım etmemesinden şikayetçi.

İnsanlar boşanma işlemleriyle uğraşmamak için ortadan kayboluyor

Geride kalan kişiler için terk edilmek ve kaybolan kişiyi aramak dayanılmaz bir hal alabiliyor.

Kaybolan kişiler ise ailelerinden ayrı kalmanın üzüntüsünü ve pişmanlığını yaşıyor.

Boşanma oranlarının da düşük olduğu Japonya'da insanlar, uzun ve ayrıntılı boşanma işlemleriyle uğraşmak yerine ortadan kaybolmayı tercih ediyor.

