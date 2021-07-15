ABD'nin California eyaletindeki Santa Monica Körfezi'ne bırakılan kanalizasyona tepkiler sürüyor.

Olay Los Angeles'ın Playa del Rey bölgesinde bulunan Hyperion Su Arıtma Tesisi'nde medyadan gelen teknik sorunlarla başladı.

Çöplerin yanı sıra inşaat atıkları ve gres de dahil olmak üzere olağandışı miktarda enkaz kanalizasyon hatlarından tesise girdi.

Ancak tesis bu atıkları işlemek için yetersizdi.

Arıtma sistemi tıkandı, tesisi su bastı.

Yetkililer, "Tüm tesisin kapanmasını önlemek, sistemi hafifletmek için arıtılmamış kanalizasyonun bir kısmını boşaltmak zorunda kaldık" açıklaması yaptı.

Denize yapılan boşaltmadan saatler sonra halk uyarıldı

Ham kanalizasyon serbest bırakılmaya başlandı ve şehir yönetimi akşam saatlerinde durumdan haberdar edildi.

Los Angeles İlçe Halk Sağlığı Departmanı yaklaşık iki buçuk saat sonra olay yerine geldi.

Halk Sağlığı Departmanı, olaydan bir gün sonra sosyal medyadan Los Angeles'taki El Segundo ve Dockweiler Plajları'nın bu kanalizasyon deşarjı nedeniyle kapatıldığını belirten bir uyarı yayınladı.

Yetkililer, sahil sakinlerine sudan uzak durmalarını tavsiye etti.

Ancak ham kanalizasyon deşarjı ile kamuoyu bilgilendirmesi arasındaki gecikme eleştirilere neden oldu.

İlçe amiri Janice Hahn, "Hyperion Fabrikası okyanusumuza 17 milyon galon kanalizasyon salmakla kalmadı, halkı saatlerce bilgilendirmedi" dedi.

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken, olaydan habersiz plajlara giden halkın sağlığının tehlikeye atılmasına tepkiler büyüyor.