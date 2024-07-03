Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 23.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.07.2024 20:45

Almanya'nın Bielefeld kentindeki DİTİB camisine şehrin "uyum ödülü" verildi

Almanya'nın Bielefeld kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Merkez Camisi, şehrin "uyum ödülüne" layık görüldü.

Almanya'nın Bielefeld kentindeki DİTİB camisine şehrin "uyum ödülü" verildi

Bielefeld Belediyesi Entegrasyon Konseyi tarafından ilk kez düzenlenen "50 Yıl Uyum Ödülü" töreninde şehirde dini, sosyal, sportif ve kültürel alanda 50 yılını dolduran sivil toplum kuruluşları ödüllendirildi.

Ödül alanlardan Bielefeld DİTİB Merkez Camisi Başkanı Kadir Yüca, törende yaptığı konuşmada, 1973 yılında şehirde kurulan ilk cami olduklarını hatırlattı. Yüca, bu tarihten beri şehir sakinleriyle uyum içinde yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Camimizin şehirde geçen yarım asırlık hizmeti süresinde bu ödülü hak ettiğine inanıyorum. Yaşadığımız topluma uyum içerisinde ve topluma pozitif değer katan insanlar yetiştiren bir cami cemaati olduk. Saflarımızdan çok başarılı insanlar yetişti ve topluma birçok değer kattık. Bu kazancımız hala büyüyor. Ben de bu camide büyüdüm, gençlik kollarından başladım ve şimdi de yönetimine geldim. Biz camimizin gençleriydik ve burada yetiştik."

Yüca, ödülü Bielefeld Belediye Başkanı Pit Clausen’in elinden aldı.

ETİKETLER
Almanya
Sıradaki Haber
BM: Gazze'de her 10 kişiden 9'u en az 1 kez yerinden edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:04
Bakan Kurum: Depremden etkilenen şehirlerimizde arı gibi çalışacağız
20:58
Elazığ'da ormanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı
20:53
BM: İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'ya 7 Ekim'den bu yana 28 hava saldırısı düzenledi
20:29
Öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları 11 Temmuz'da başlayacak
20:44
BM: Gazze'de her 10 kişiden 9'u en az 1 kez yerinden edildi
20:10
İsrail ordusunun Gazze kentine saldırılarında 5 Filistinli hayatını kaybetti
Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi gösterdi: Tarihi mekanlar boş kaldı
Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi gösterdi: Tarihi mekanlar boş kaldı
FOTO FOKUS
Irak'ın kuzeyinde köşeye sıkışan teröristler mühimmat depolarını patlattı
Irak'ın kuzeyinde köşeye sıkışan teröristler mühimmat depolarını patlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ