BM: Gazze'de her 10 kişiden 9'u en az 1 kez yerinden edildi

De Domenico, Kudüs'ten çevrim içi bağlanarak BM'deki gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'in Han Yunus'un doğusuna ilişkin "boşaltma" çağrısının ardından BM'nin insani yardım operasyonlarını bir kez daha düzenlemek zorunda kaldığına işaret eden de Domenico, "Yerinden edilen insanlar gibi, biz de sürekli operasyonlarımızı baştan başlatmak zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

De Domenico, İsrail'in saldırılarının kendisinin ilan ettiği "sözde güvenli bölgelerde" de devam ettiğini çok kez gördüklerini, şimdiye kadar 247 meslektaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Meslektaşlarının birçoğunun görevi başındayken öldürüldüğünü, bazılarının evlerinde aileleriyle öldürüldüğünü kaydeden de Domenico, "Artık bir dur deme zamanı geldi" dedi.

"İnsanlar oyun tahtasında piyonlar gibi oradan oraya gönderiliyor"

De Domenico, Gazze'de her 10 kişiden 9'unun en az 1 kez yerinden edildiğini, bazı insanların neredeyse 10 kez yerinden edildiğini bildirdi.

Sürekli bir hareket hali olduğunu kaydeden de Domenico, "İnsanlar son 9 aydır oyun tahtasında piyonlar gibi oradan oraya gönderiliyor." ifadesini kullandı.

BM'nin bölgede kalmaya devam edeceğinin altını çizen de Domenico, yardım dağıtımının her gün zorluklara dolu olduğuna dikkati çekti.

Filistin İstatistik Bürosu'nun verilerine göre Gazze'nin nüfusunun 2,3 milyon olduğunu söyleyen de Domenico, yaklaşık 110 bin kişinin Gazze'den çıktığının tahmin edildiğini, 37 bin kişinin ise öldürüldüğünü ifade etti.

De Domenico, bu rakamların ardında duyguları, korkuları ve umutlarıyla insanlar olduğunu belirtti.

Gazze'de insani yardım dağıtımı planı yapmak için 2,1 milyon kişiyi temel aldıklarını söyleyen de Domenico, bu kişilerin tümünün insani yardıma muhtaç olduğunu vurguladı.

Avrupa Hastanesi'nin boşaltılması

İsrailli yetkililerin son "boşaltma" çağrısında hastanelerin boşaltılmasını talep etmediklerini savunduklarını aktaran de Domenico, İsrail'in bu bilgiyi zamanında paylaşmadığını ifade etti.

De Domenico, "Aynı zamanda insanların hafızalarında Şifa ve Nasır hastanelerinde olanlar hala taze. İsrail ordusu bu hastaneleri işgal ettikten sonra doktorlar, hastalar, hemşireler tutuklandı, sorgulandı ve bazıları günler sonra toplu mezarlarda bulundu. Bu nedenle korku hakim geliyor." dedi.

Bu nedenle Avrupa Hastanesi'nin de boşalttığını, bu hastanenin bölgede son temel hizmet veren hastanelerden biri olduğuna dikkati çeken de Domenico​​​​​​​ "Bu da gitti." ifadesini kullandı.