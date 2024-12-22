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Dünya
AA 22.12.2024 19:24

Almanya'daki saldırganının daha önce tabipler odasını tehdit ettiği ortaya çıktı

Almanya'nın Magdeburg kentindeki Noel pazarına araçla saldıran Talib al-Abdulmohsen'in 2013 yılında Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki tabipler odasını tehdit ettiği belirlendi.

Almanya'daki saldırganının daha önce tabipler odasını tehdit ettiği ortaya çıktı
[Fotograf: AA]

Almanya'da Spiegel dergisinin Mecklenburg-Vorpommern Eyalet İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberinde, Talib al-Abdulmohsen'in tabipler odasıyla diploma denkliğiyle ilgili sorun yaşadığı ifade edildi.

Habere göre, Abdulmohsen tabipler odasını telefonla arayarak tehditlerde bulundu.

Abdulmohsen tabipler odasını 15 Nisan 2013 tarihinde Boston'daki maratona yapılan saldırıya atıfta bulunarak uluslararası kamuoyunun dikkatini çekecek eylemlerde bulunmakla tehdit etti.

Almanya'da Noel pazarına araçla saldırının şüphelisi, İslam karşıtı ve siyonizm destekçisi
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Tehdidin ardından Abdulmohsen'in evinde arama yapıldı ve elektronik medya cihazları incelendi ancak "gerçek bir saldırı hazırlığı" olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadı.

900 euro para cezası verildi

Eylül 2013'te Rostock Bölge Mahkemesi, Abdulmohsen'e suç tehdidinde bulunarak kamu huzurunu bozmak suçundan 900 euro para cezası verdi.

Karar sonrası hakimler hakkında hakaret içeren ifadeler kullanan Abdulmohsen, kendisine bir silah temin edeceğini belirtti.

Abdulmohsen aldığı ceza nedeniyle Federal Başbakanlığa şikayette de bulundu.

Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde dün Noel pazarına araçla yapılan saldırıda aralarında 9 yaşındaki çocuğun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetmiş ve 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

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