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Dünya
TRT Haber 22.12.2024 19:04

Ahmed Şara: Türkiye her zaman Suriye'nin yanında yer aldı, bunu unutmayacağız

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, Türkiye'nin desteğini ve iş birliğini önemsediklerini söyledi. Ahmed Şara, "Türkiye her zaman Suriye'nin yanında yer aldı, bunu unutmayacağız" açıklamasını yaptı.

Ahmed Şara: Türkiye her zaman Suriye'nin yanında yer aldı, bunu unutmayacağız
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi.

Hakan Fidan: PKK/YPG'nin Suriye'de yeri yok
Hakan Fidan: PKK/YPG'nin Suriye'de yeri yok

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmet eş-Şera, yabancı bir devlet adamıyla düzenlediği ilk ortak basın toplantısında, Suriye'de yeni bir dönemin başlangıcında Bakan Fidan'ı memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

"Dışişleri Bakanı Fidan ile Suriye'nin geleceğini görüştük"

Şera, "Dışişleri Bakanı Fidan ile Suriye'nin geleceğini görüştük. Sayın Bakan'la Suriye'nin geleceğine dair zorlukları ve konuları etraflıca konuştuk. Suriye'nin gelecekte nasıl olacağını görüştük." dedi.

Komşu ülkelerin çoğunun kendilerine olan olumlu yaklaşımlarını ele aldıklarını ifade eden Şera, "Gelecekte hükümetin güçlü olmasını konuştuk. Özellikle de Savunma Bakanlığının önemi ve silahların sadece devletin kontrolünde kalmasını ele aldık. Devlet dışında herhangi bir grubun elinde silahın olmaması gerekir." dedi.

Şera, Türkiye ve Suriye arasındaki stratejik ilişkilerin ilerleyen günlerde nasıl gelişeceğini de ele aldıklarını bildirerek, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve toplumsal stratejik ilişkilerin altını çizdi.

Bakan Fidan'ın, Suriye'nin yeniden kalkınması için Türkiye'nin yardım etmeye hazır olduğunu belirttiğini aktaran Şera, "Dost ülke Türkiye, devrimin başından beri Suriye halkının yanında durdu. Suriye de bunu unutmayacak ve iki ülke arasında stratejik ilişkiler kurulacak." dedi.

 

"Hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmemiz mümkün değil"

Ahmed Şara, "Gerek bizim kontrolümüzdeki gerek PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde, hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmemiz mümkün değildir." açıklamasını yaptı.

 

Şara, "Egemen ülkeler belli konularda karar vermeli. Suriye'ye destek vermeleri önemli. Uluslararası toplum Suriye’ye uygulamış olduğu ekonomik yaptırımları kaldırmalı." dedi.

 

Bakan Fidan Ahmed Şara ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi kapsamında gittiği Mısır ziyaretinin ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yakında Suriye'ye gideceğini açıklamıştı.

Beklenen ziyaret bugün gerçekleşti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Şam'a yaptığı ziyaret kapsamında Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara ile görüştü.

Ahmed Şara: Türkiye her zaman Suriye'nin yanında yer aldı, bunu unutmayacağız

Görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Esaad Hasan Şeyban da yer aldı.

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