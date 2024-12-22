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Dünya
AA 22.12.2024 15:31

Filistin Ulusal Konseyinden İsrail'in Kemal Advan Hastanesinde katliam yapabileceği uyarısı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki diğer hastanelerde olduğu gibi Kemal Advan Hastanesinde de katliam yapabileceği uyarısında bulundu.

Filistin Ulusal Konseyinden İsrail'in Kemal Advan Hastanesinde katliam yapabileceği uyarısı

Konseyden yapılan açıklamada, "İsrail'in hastaneleri, hastaları ve sağlık personelini hedef alması, 'çatışma bölgelerindeki sağlık kurumlarının hedef alınmasını men eden Cenevre Sözleşmeleri başta olmak üzere insan hakları hukukunun apaçık ihlalidir." denildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da yer alan Kemal Advan Hastanesine 80 günü aşkın süredir düzenlenen saldırılarla hastaların ve sağlık çalışanlarının hayatlarına kastedildiği ifade edilen açıklamada, bu eylemlerin uluslararası hukuk altında bağlayıcılığı bulunan tüm kararlara, normlara ve teamüllere aykırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki diğer hastanelerde olduğu gibi Kemal Advan Hastanesinde de katliam yapabileceği uyarısı yapılarak, yaklaşık 3 aydır kuşatma ve yoğun saldırı altında yardım bekleyen hasta ve yaralılar ile sağlık çalışanlarının hayatlarının kurtarılması için uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletlerin (BM) acilen sorumluluğunu üstlenmesi ve devreye girmesi talep edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'den, işlediği suçlar nedeniyle hesap sorulması ve Filistin halkının 1 yılı aşkın süredir devam eden soykırımdan kurtarılması çağrısı yapıldı.

Kemal Advan Hastanesinin Müdürü Husam Ebu Safiyye, dün, İsrail tarafından "eşi görülmemiş" bir saldırıya maruz kaldıklarını ve bu saldırıda hastanenin ağır hasar gördüğünü açıklamıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş de İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi yönetimini hastaneyi derhal tahliye etmeleri konusunda uyardığını duyurmuştu.

Berş, hastanenin keskin nişancı ateşi ve tanklardan atılan mermilerle vurulduğunu, saldırıların hastaların ve sağlık ekiplerinin hayatını tehlikeye atığını belirterek dünyayı, bu saldırıları durdurmak için derhal harekete geçmeye çağırmıştı.

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