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Dünya
AA 22.12.2024 13:59

İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'da biri çocuk 6 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda, biri çocuk, 6 kişiyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'da biri çocuk 6 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü aktarıldı.

İsrail ordusunun Ramallah, Nablus, Tubas ve Tulkerim kentlerine dün geceden bu yana baskınlar düzenlediği aktarılan açıklamaya göre, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı ifade edilen açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 12 bini geçtiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 823 Filistinli hayatını kaybetti.

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