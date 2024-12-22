Hafif Sağanak Yağışlı 5.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA, U.S. MISSION OAS 22.12.2024 12:27

Trump, Panama'dan Panama Kanalı'nı ABD'ye geri vermesini talep edebileceğini belirtti

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Panama'yı, Panama Kanalı'nın kullanımı için aşırı yüksek ücret istemekle suçlayarak, kanalın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edeceklerini söyledi.

Trump, Panama'dan Panama Kanalı'nı ABD'ye geri vermesini talep edebileceğini belirtti

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Panama Kanalı'nın ABD ticaretinde önemli yeri olduğunu vurguladı.

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın, kanalın yönetimini Panama'ya devretmesini "hata" olarak tanımlayan Trump, kanalın "başkalarının yararına değil" iki ülke arasındaki işbirliğinin simgesi olarak Panama'ya verildiğini kaydetti.

Trump, Panama'nın, kanalın kullanımı için fahiş ücret talep ettiğini savunarak, "Ülkemize yönelik tam anlamıyla soygun, derhal sona ermelidir." ifadesini kullandı.

Kanal'ın "yanlış ellere geçmesine izin vermeyeceklerini" aktaran Trump, "Eğer bu cömert jestin hem ahlaki hem de yasal ilkelerine uyulmazsa, o zaman Panama Kanalı'nın bize tam olarak ve hiçbir itiraz olmaksızın geri verilmesini talep edeceğiz." yorumunda bulundu.

Panama Kanalı Yönetimi'ne göre ABD, 2023'te Panama Kanalı aracılığıyla yaklaşık 125,6 milyon uzun ton yük ihraç etti.

Panama, kanalın kontrolünü ABD'den 31 Aralık 1999'da almıştı.

ETİKETLER
Donald Trump ABD Panama
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 11 Filistinli yaşamını yitirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:30
Türkiye Pakistan'daki terör saldırısını kınadı
13:24
İnternet alışverişlerinde yeni dönem: 1 Ocak'ta başlayacak
13:23
Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki son saldırılarında 17 Filistinli öldü
13:19
Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
13:17
Ardahan'da karla mücadele çalışmaları
13:24
Manavgat'ta hasar tespit çalışmaları sürüyor
Türkiye'nin haritacılık geçmişine ışık tutan müze
Türkiye'nin haritacılık geçmişine ışık tutan müze
FOTO FOKUS
Samir Nasır da 12 yıl sonra evine dönebildi...
Samir Nasır da 12 yıl sonra evine dönebildi...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ