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Dünya
AA 22.12.2024 11:57

ABD, Kızıldeniz'de "yanlışlıkla" kendi savaş uçağını düşürdü

ABD, Kızıldeniz'de kendi savaş uçaklarından birini "yanlışlıkla" düşürdüğünü, uçaktaki iki pilotun da fırlatma koltuğu sistemiyle kurtulduğunu bildirdi.

ABD, Kızıldeniz'de "yanlışlıkla" kendi savaş uçağını düşürdü
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]

NBC News'ün haberine göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) olaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Kızıldeniz'de "USS Harry S. Truman" uçak gemisinde operasyon yürütülürken "USS Gettysburg" kruvazöründen "F/A-18" savaş uçağına "yanlışlıkla" ateş açıldı.

Uçaktaki iki pilot, fırlatma koltuğu sistemiyle kurtuldu ancak tahliye sırasında biri hafif yaralandı. Olayın "dost ateşi vakası" olarak değerlendirildiği duyuruldu.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

CENTCOM'un X hesabından yapılan açıklamada, Yemen'de Husilere ait bir füze deposu ile komuta ve kontrol merkezine yönelik hava saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.

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