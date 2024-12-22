ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Jeffrey TRT Haber'e konuştu

Esed devrildi Suriye özgürleşti. ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi ve Suriye ekibinin kıdemli bürokratı James Jeffrey TRT Haber'e, sürece dair değerlendirmede bulundu.

Jeffrey, "Suriye'deki gelişmelerin esas kahramanı, Esed rejiminin ve destekçileri İran ve Rusya’nın zulmüne karşı direnişi asla bırakmayan Suriye halkı. İkincisi, Türkiye’nin rolü çok önemli. Türkiye, 3 milyondan fazla mülteciyi kabul etti, direnişi destekledi. ABD ve İsrail'in İran’a baskısı, Rusya'nın Ukrayna'da bağlı kalması önemliydi. BM'nin yürüttüğü süreç de çatışmayı dondurdu." dedi.

"Türkiye kilit rolde"

ABD'nin DEAŞ ile Mücadele ve Suriye Angajmanı eski temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey Türkiye'nin kilit rolüne dikkati çekti:

"Türkiye kilit rolde. Hatta ABD ile en önemli dış aktör. Türkiye’nin Suriye sınırında kritik güvenlik kaygıları var ve bu, Suriye’yi yönetecek herkesin dikkate alması gereken bir konu. Türkiye, hem sınırlarını güvence altına almak hem de Suriye muhalefetinin düşüncesini etkilemek açısından büyük bir rol oynuyor."

Jeffrey YPG'nin Türkiye için sorun olduğunu ancak merkezi hükümetin ülkenin tümünde kontrolü sağladığında sorunun ortadan kalkacağını belirtti.

"SDG/YPG'nin devlet içinde devlet gibi kalması Ankara için sorun. Ancak bu durum geçici. Bu yapı, devlet içinde devlet olarak ve askeri güç olarak kalamaz. Tüm ülkede kontrol sağlayabilecek ve güçleri seferber edebilecek geçici hükümet var. Suriye'nin kuzeydoğusunda ateşkes ve bazı SDG güçlerinin sınırdan çekilmesi için Türkiye ile ABD çalışıyor."

Trump döneminde "iş birliği artacak" mesajı

Emekli Büyükelçi Jeffrey, ikinci Trump döneminde Suriye politikasının devam etmesini beklediğini, Türkiye-ABD iş birliğinin artacağını söyledi.

Jeffrey, "Başkan Trump, onunla çalıştığım dönemde, Suriye'nin kuzeydoğusunda bir Kürt devletini desteklemedi. Trump bu politikayı devam ettirecektir. Ancak askerleri çekip çekmeyeceği konusunda bir şey söyleyemem. Ankara ile Washington arasında birçok alanda olağanüstü bir iş birliği var. Trump yönetiminin bu ilişkiyi daha da yakınlaştıracağını düşünüyorum. Bunun nedeni, Trump'ın belirttiği gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın ilişkisi ve ona duyduğu hayranlık."