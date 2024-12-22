Katil İsrail, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi için tahliye çağrısı yaptı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Berş, İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi yönetimini hastaneyi derhal tahliye etmeleri konusunda uyardığını ifade etti.

Berş, "Hastane, felaket bir durum içinde. Eşi benzeri görülmemiş bir saldırıya maruz kalıyor. İsrail ordusu, hastaneyi derhal boşaltmamızı talep ediyor ancak bu sırada hastane doğrudan bombalarla hedef alınıyor." dedi.

Hastanenin keskin nişancı ateşi ve tanklardan atılan mermilerle vurulduğunu ifade eden Berş, saldırıların hastaların ve sağlık ekiplerinin hayatını tehlikeye atığını belirterek dünyayı, bu saldırıları durdurmak için derhal harekete geçmeye çağırdı.