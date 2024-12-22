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Dünya
AA 22.12.2024 06:54

İşgalci İsrail ordusu bir çocuğu gözaltına aldı

Katil İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı.

İşgalci İsrail ordusu bir çocuğu gözaltına aldı

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın, El-Bire, El Halil ve Cenin kentlerindeki belde ve köylere baskınlar düzenledi.

Göz yaşartıcı gaz bombası ve gerçek mermi kullanan askerler, Bire kentinde 1 çocuğu gözaltına aldı.

Beytüllahim kentinde ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilere ait araçlara zarar verdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 823 Filistinli hayatını kaybetti.

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