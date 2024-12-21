Katil İsrail'in saldırısında Kemal Advan Hastanesi ağır hasar aldı

Ebu Safiyye, gazetecilere gönderdiği sesli mesajında, hastanenin tank mermileri ve kurşunlarla doğrudan hedef alındığını belirterek, "Bu saldırılar, duvarları delip çocuk ve yenidoğan servisleri dahil olmak üzere birçok bölümü ciddi şekilde tahrip etti" dedi.

Hastanenin yenidoğan servisleri de hasar gördü

"Hastaneye ve doktorlara karşı daha önce görülmemiş bir saldırı var. Doktorlar bir noktada toplanmak zorunda kaldı ve şu an anormal bir saldırıyla karşı karşıyayız" ifadelerini kullanan Ebu Safiyye, duvarları delen mermilerin ciddi hasara yol açtığını vurgulayarak, uluslararası toplumu yaşananlardan sorumlu tuttu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde bulunan hastaların ya İsrail kurşunuyla ya da ilaç ve tedavi eksikliği sebebiyle ölümle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

"Gazze hastanelerindeki hastalar ölüm riskiyle karşı karşıya"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uluslararası topluma, Kemal Advan Hastanesi'ne ilaç ve gıda maddesi girişi yapmaları için çağrıda bulundu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hastane çevresinde silah atışı 24 saat devam ederken, İsrail top mermileri üçüncü kata ve hastanenin girişine düşerek hastalar ve sağlık personeli içinde paniğe neden oluyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi, diğer hastaneler ve sağlık merkezlerinde hastalar ya İsrail kurşunuyla ya da ilaç ve tedavi eksikliği sebebiyle ölümle karşı karşıya."

Ağrı kesici ve ilaç yönünden büyük eksiklik çekildiği belirtilen açıklamada, su, elektrik ve oksijen sağlanması için zorunlu olarak bakım onarım malzemelerine ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye, cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu anda yoğun bakım ünitesi hizmet dışı ve durum felaket boyutunda. 75 günden fazla bir süredir sağlık sistemi ve çalışanları için dünyadan koruma talep ediyoruz ama henüz bir yanıt alamadık" şeklinde konuşmuştu.