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Dünya
TRT Haber 21.12.2024 22:46

Özgür Suriye'nin ilk kadın üst düzey yetkilisi: Ayşe Eldibs

Suriyeli Dernekler Platformu Başkanı Ayşe Eldibs, Suriye'nin yeni hükümetinde Kadın İşleri Ofisi Başkanı olarak göreve alacak.

Özgür Suriye'nin ilk kadın üst düzey yetkilisi: Ayşe Eldibs

Özgür Suriye’nin ilk kadın üst düzey yetkilisi, yıllarca Türkiye’de yaşamış bir isim oldu.

Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin kurduğu Suriyeli Dernekler Platformu’nun başkanlığını yapmış olan Ayşe Eldibs, yeni Suriye hükümetinde Kadın İşleri Ofisi başkanlığına getirildi.

Suriye'deki yeni yönetim atamalara başladı

Yüksek lisans ve doktora eğitimini Türkiye'de alan Esaad Hasan Şeybani, yeni yönetimin dışişleri bakanı oldu. 

Suriye'deki yeni yönetim, Esaad Hasan Eş-Şiybani'yi yeni Dışişleri Bakanı olarak atadı.

Eş-Şiybani'nin Türkiye'deki Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden 2022 yılında siyaset bilimi ve dış ilişkiler alanında yüksek lisans derecesi ve 2024 yılında aynı uzmanlık alanında doktora derecesi bulunuyor.

Özgür Suriye'nin ilk kadın üst düzey yetkilisi: Ayşe Eldibs

Yüksek lisansını Türkiye'de yaptı

Türkiye'deki Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden siyaset bilimi ve dış ilişkiler alanında yüksek lisans derecesi ve aynı uzmanlık alanında doktora derecesi almıştır.

Halen MBA programının son aşamasını okumaktadır.

Suriye devrimine 2011'deki başlangıcından itibaren katıldı ve tüm aşamalarına tanıklık etti. 2017'de Suriye Kurtuluş Hükümeti'nin kuruluşunda yer aldı.

Kurtuluş Hükümeti'nde siyasi işler departmanını kurdu ve kuruluşundan bugüne kadar bu departmana başkanlık etti.

Halep Valisi de Türkiye mezunu

Özgür Suriye'nin ilk kadın üst düzey yetkilisi: Ayşe Eldibs

Suriye Milli Ordusu’na bağlı Cephe Şamiye'nin Genel Komutanı Azzam Garib, Halep Valisi olarak atandı.

Vali Azzam da Bingöl İlahiyat Fakültesi’nde yüksek lisans yapmıştı.

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