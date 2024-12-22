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Dünya
AA 22.12.2024 02:12

Fransa askeri birlikleri Çad'dan çekilmeye başladı

Çad ile Fransa arasındaki işbirliği anlaşmasının sona ermesinin ardından, Fransa'ya ait askeri birlikler ülkeyi terk etmeye başladı.

Fransa askeri birlikleri Çad'dan çekilmeye başladı
[Fotoğraf: Arşiv]

Çad Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Fransa'ya ait savaş uçaklarının Çad'dan çekilmesinin ardından, askeri birliklerin de geri çekilmesine başlandığı belirtildi.

Açıklamada, Fransa'ya ait askeri birlik ve teçhizatların ülkeden geri çekilme sürecinin ocak ayının sonunda tamamlanacağı duyuruldu.

Fransız savaş uçakları 10 Aralık'ta ülkeyi terk etmişti.

Çad Hükümeti, 28 Kasım'da Fransa ile imzalanan savunma sanayisi ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan anlaşmayı iptal etme kararını aldıklarını duyurmuştu.

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