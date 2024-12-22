Soykırımcı İsrail ordusunun saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti

Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, saldırı düzenlenen bölgede büyük bir yıkım meydana geldi.

Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, 8 Filistinli yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 227 Filistinli öldü, 107 bin 573 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.