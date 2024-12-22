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Dünya
AA 22.12.2024 12:25

Katil İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 11 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bir eve düzenlediği saldırıda 11 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 11 Filistinli yaşamını yitirdi
[Fotograf: AA]

Bölgedeki görgü tanıkları, İsrail ordusunun Deyr el-Belah'ın doğusundaki Hikr el-Cami bölgesinde bulunan Mezraa Caddesi'nde Ebu Samra ailesine ait bir evi hedef aldığını, saldırıda söz konusu evin tamamen yıkıldığını, çevredeki evlerde de büyük hasar meydana geldiğini bildirdi.

Can kayıplarının olduğu saldırının ardından sivil savunma ekiplerinin enkazda arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesinden bir sağlık kaynağının verdiği bilgiye göre ise İsrail saldırısı sonucu aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 11 kişinin cenazesi hastaneye ulaştı.

Saldırıda yaralananlar da hastanede tedavi altına alındı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 206 Filistinli öldü, 107 bin 512 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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