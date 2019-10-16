Dünya
Almanya'da terör örgütü yandaşları basın toplantısını bastı16 Ekim 2019 Çarşamba 15:29 - Son Güncelleme 16 Ekim 2019 Çarşamba 16:23
Terör örgütü PKK/YPG yanlıları, Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek amacıyla Almanya Hükümet Sözcüsü'nün haftalık basın toplantısını bastı.
[Fotoğraf: AA]
Almanya Federal Basın Merkezi'ndeki basın toplantısını basarak, ellerindeki pankartları açan PKK/YPG terör örgütü yandaşları, sözde basın bildirisini de okudu.
İzinsiz gerçekleşen eylem için çağrılan Alman polisinin ise, terör örgütü yandaşlarına müdahale etmek yerine, sadece izlemesi dikkatlerden kaçmadı.
Eylemin ardından polis, kimlik kontrolü için eylemcileri geçici olarak gözaltına aldı.
Daha önce aynı eylemlerden dolayı güvenlik önlemleri artırılan binaya terör örgütü yandaşlarının nasıl girdiği konusunda bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA