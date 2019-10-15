PKK/YPG yandaşları Avrupa'da saldırılara devam ediyor15 Ekim 2019 Salı 10:09 - Son Güncelleme 15 Ekim 2019 Salı 10:24
"Barış Pınarı Harekatı"nı protesto eden terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Finlandiya'da ve Almanya'da Türklere saldırı düzenledi.
Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 250 kişilik grup, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı yürütülen "Barış Pınarı Harekatı"nı protesto etti.
Taşkınlık yapan terör örgütü yandaşları sebebiyle şehir merkezindeki birçok caddede trafikte aksama yaşandı. Grup, Helsinki Büyükelçiliği'nin bulunduğu binaya taşlarla saldırdı.
Saldırıda binanın 4 camı kırılırken, büyükelçilikte başka bir hasar yaşanmadı. Saldırı sonrası 1 kişi gözaltına alındı.
Terör örgütü yandaşları Almanya'da ise, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı Herne Camii ve çevresindeki Türklere ait iş yerlerini hedef aldı.
Caminin camlarını kıran terör örgütü yandaşları, binalara da zarar verdi.
Kaynak: TRT Haber