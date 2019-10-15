Dünya

Finlandiya'daki Türk büyükelçiliğine taşlı saldırı

15 Ekim 2019 Salı 00:47 - Son Güncelleme 15 Ekim 2019 Salı 01:10

Finlandiya'da Barış Pınarı Harekatı'nı protesto eden bir grup, Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliğinin bulunduğu binanın camlarını kırdı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.