Terör örgütü PKK yandaşlarının Almanya'da düzenlediği saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için Villingen'de Türk İşçileri Derneğinin bulunduğu caddede yürüyüş yapan terör örgütü yandaşları, iki Türkü darp etmişti.

Ortaya çıkan yeni görüntülerde polisin terör örgütü yandaşlarına müdahale etmediği dikkat çekiyor.

"Hukuki olarak bu işin peşini bırakmayacağız"

Olayın yankıları sürerken Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus ve Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu, saldırıya uğrayan Halit Balbay ve Hayati Özal'ı ziyaret etti.

Turus ve Terzioğlu, Türk İşçi Derneğine yapılan saldırıyı kınadı, darp edilen Balbay ve Özal'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

YTB Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus, olayla ilgili hukuki sürecin izleneceğini belirtti.

"Büyükelçilik, başkonsolosluk ve YTB olarak bu işin peşinde olacağız. Hukuki olarak bu işin peşini bırakmayacağız. Vatandaşlarımızın da bu tür oyunlara gelmemesi için onları hem dinleyeceğiz hem de onların birlik ve beraberliği için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz."

"Çifte standarda uğruyoruz"

Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu, Türk vatandaşlarına her türlü desteğin verileceğini anlattı.

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları da hükümetin uyguladığı çifte standarttan şikayetçi.

Yakup Uzun, ikinci vatan olarak bildikleri Almanya tarafından çifte standarda uğradıklarını söyleyerek, "Bu haksızlığa karşı da bütün cemiyetlerimizin bir araya gelip, olaya tepki göstermesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: TRT Haber