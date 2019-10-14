Dünya
Trump'tan PKK/YPG açıklaması: Bizi dahil etmek için DEAŞ'lıları bırakıyor olabilir14 Ekim 2019 Pazartesi 14:22 - Son Güncelleme 14 Ekim 2019 Pazartesi 14:52
ABD Başkanı Donald Trump, PKK/YPG'nin DEAŞ'lıları bırakmasıyla ilgili, "Bizi dahil etmek için bırakıyor olabilirler" dedi.
[ABD Başkanı Donald Trump. Fotoğraf: AA ]
ABD Başkanı Donald Trump, başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Twitter hesabından paylaşım yapan Trump, PKK/YPG'yi kastederek şu ifadeleri kullandı:
"Bizi olaya dahil etmek için DEAŞ'lıları serbest bırakabilirler. İnsanlar gerçekten bizim NATO ülkesi Türkiye ile savaşacağımızı mı düşünüyorlardı? Sonu gelmeyen savaşların sonu gelecek."
Kaynak: REUTERS
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