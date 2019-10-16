Dünya
Filipinler'de 6,4 büyüklüğünde deprem16 Ekim 2019 Çarşamba 15:25 - Son Güncelleme 16 Ekim 2019 Çarşamba 15:27
Filipinler'in Mindanao Adası'nda, 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Filipinler'in merkez üssü Davao'nun 46 kilometre güneybatısı olan depremin, yerin 14 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
6,4 büyüklüğündeki depremin, can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Kaynak: AA
Etiketler: mindanao adası Filipinler deprem