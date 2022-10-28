Saksonya polisinden yapılan açıklamada, kentteki mülteci yurdunun camlarının kırıldığı, binada yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, binada kalan 4 kişinin olaydan zarar görmediği ifade edildi.

Yangının olay gerine gelen itfaiye tarafından söndürüldüğü aktarılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Saksonya İçişleri Bakanı Armin Schuster, mülteci yurduna yapılan saldırıyı kınayarak çevresinde mültecileri istemeyen kişilerin nefretle binaları ateşe vermelerinin insanlık dışı olduğunu ifade etti.

Olayı kimin gerçekleştiğinin henüz bilinmediğini aktaran Schuster, "Ancak bunun yabancı düşmanı bir kundaklama olduğunu varsaymalıyız" dedi.

Almanya'da 20 Ekim'de de Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki Gross Strömkendor beldesinde Ukraynalı mültecilerin kaldığı yurt yanarak kullanılamaz hale gelmiş, yetkililer burada da kundaklama şüphesinin olduğunu açıklamıştı.