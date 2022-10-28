Hem denizde hem de karada göçmenleri ölüme terk etmekten çekinmeyen Yunanistan suçunu örtbas etme telaşına girdi.

Zalim tutumu birçok kez kanıtlanan Atina yönetimi, Meriç’te çıplak halde bulunan 92 göçmene ilişkin Türkiye'ye yönelik asılsız suçlamalarını Birleşmiş Milletler'in gündemine taşımaya çalışıyor.

Asılsız iddiaları BM'ye taşıdı

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, New York’ta BM 77'nci Genel Kurulu Başkanı Csaba Körösi ile görüştü.

92 göçmenin Meriç Nehri'ndeki adacığa Türkiye tarafından bırakıldığını iddia etti.

Yunan Bakan görüşmede, BMGK Başkanına belgeleri gösterdiğini savundu.

Mitarakis, Türkiye'yi hedef alan suçlamalarını BM'den önce Avrupa Birliği Komisyonuna iletmişti.

Yaklaşık 2 hafta önce 92 göçmen çıplak şekilde Meriç Nehri'ndeki adacığa terk edilmiş halde bulunmuştu.

Atina olayla ilgili Türkiye'yi suçlamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iddiaya sert tepki göstermiş olayı Türk kara sularında yaşanmış gibi göstermek için koordinatların değiştirildiğini söylemişti.