Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 16:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İklim aktivistleri lüks bir mağazanın vitrinini boyadı
Londra'da dünyaca ünlü bir saat markası protesto edildi. Yaklaşık bir aydır eylemlerini sürdüren iklim eylemcileri, bu kez ünlü markanın mağaza vitrinine boya püskürttü.
İklim aktivistlerinin boyalı protestonun adresi, İngiltere'nin başkenti Londra oldu. İklim eylemcileri, lüks restoranların ve mağazaların bulunduğu Knightsbridge'te bir mağazayı hedef aldı.
2 eylemci, dünyaca ünlü bir saat markasının vitrinine yangın söndürme tüpüyle turuncu boya püskürttü.
Kendilerini çevre dostu olarak nitelendiren eylemcilerin ikisi de gözaltına alındı.
Çevreci gruplar, İngiliz hükümetinin yeni petrol ve gaz ruhsatlarını durdurması talebiyle ve iklim değişikliğine dikkat çekmek için bir aydır muhtelif eylemler düzenleniyor.
Etiketler: İngiltere
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