Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 17:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 35 bini aştı
[Fotoğraf: AA]
Almanya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son bir günde 944 artarak 35 bin 518’e ulaştı.
Ülkede son 24 saatte 11 bin 897 kişiye daha COVID-19 tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 1 milyon 787 bin 410’a ulaştı.
Sağlığına kavuşanların sayısı ise 1 milyon 424 bin 700'e çıktı.
5 bin 678 kişinin tedavisi yoğun bakımda sürüyor.
Tedbirler görüşülüyor
Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanlarıyla devam eden toplantıda, 10 Ocak’a kadar geçerli olan COVID-19 tedbirlerinin uzatılıp uzatılmayacağına karar verecek.
Almanya’da yeni vakalardaki artış hızının düşürülmesi amacıyla 16 Aralık'ta bir dizi tedbir alınmıştı.
Etiketler: Almanya Koronavirüs
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