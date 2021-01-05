Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 17:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsveç'te COVID-19 kaynaklı can kaybı 9 bine yaklaştı
İsveç'te can kaybı 9 bine, vaka sayısı ise 470 bine yaklaştı.
İsveç'te koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 5 günde 258 artarak 8 bin 985'e çıktı.
10 milyon nüfuslu ülkede vaka sayısı 469 bin 748'e yükseldi.
İsveç Başbakanı Stefan Löfven'in, Noel konuşmasında halka AVM'lere gitmemeleri yönünde uyarı yapmasına rağmen Noel sonrası korumalarıyla AVM'ye giderek kalabalık ortamda alışveriş yaptığı ortaya çıktı.
Yoğun eleştirilere maruz kalan Löfven özür diledi.
COVID-10'la mücadelede hafif önlemlerle yetinilen İsveç'te sürü bağışıklığı stratejisi izleniyor.
Etiketler: Koronavirüs
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