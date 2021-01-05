PEC'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, salgın başından bu yana geçen 10 aylık sürede günde ortalama 2 gazeteci COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

Koronavirüs, 1 Mart 2020'den bugüne kadar 602 gazetecinin yaşamını elinden aldı.

Salgında en çok gazeteci ölümü 303 ile Latin Amerika ülkelerinde kaydedildi.

Asya'da 145, Avrupa'da 94, Kuzey Amerika'da 32 ve Afrika'da 28 gazeteci virüs nedeniyle öldü.

Peru'da 93, Brezilya'da 55, Hindistan'da 53, Meksika'da 45, Ekvador'da 42 ve Bangladeş'te 41 gazeteci yaşamını yitirdi.

Türkiye'de 17 gazeteci koronavirüse yenik düştü

Salgını en ağır geçiren ülkelerden İtalya'da ise 37 gazeteci yaşamını yitirdi.

ABD'de 31, Pakistan'da 22, Türkiye'de 17 gazeteci COVID-19 nedeniyle öldü.

COVID-19; İngiltere'de 13, Panama'da 11, Bolivya'da 9, Afganistan, Dominik Cumhuriyeti, Nijerya ve Rusya'da 8'er gazeteciyi yaşamından etti.

PEC, bazı ülkelerin gazetecilerin ölümlerini raporlamadığı veya hayatını kaybeden gazetecilere test yapılmadığı için gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu ve gazetecilerin ölümlerine dair istatistiklerin yanıltıcı olabileceği uyarısında bulunuyor.