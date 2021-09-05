Irkçı katliamlar, aydınlatılmamış cinayetler, sosyal adaletsizlik...

Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi, "dayanışma içinde adil toplum" sloganıyla gösteri düzenledi. 300'den fazla derneğin destek verdiği gösteride sosyal adaletsizliğe ve ırkçılığa tepki vardı.

Hanau katliamında hayatını kaybedenler unutulmadı

Tarihi Brandenburg Kapısı önünde başlayan yürüyüşte, Hanau katliamında hayatını kaybedenler de unutulmadı.

Göstericiler, 19 Şubat 2020'deki ırkçı saldırının kurbanları 4'ü Türk 9 kişinin fotoğraflarını taşıdı.

Almanya'da işlenen ırkçı cinayetlerin aydınlatılması, ırkçılığa karşı mücadelenin genişletilmesi istendi.

[Fotoğraf: AA]

"Temel ihtiyaçlar güvence altına alınmalı"

Salgın sürecinde zenginlerle yoksullar arasındaki makasın daha da açıldığına dikkat çekildi. İnsanların temel ihtiyaçlarının güvence altına alınması gerektiği belirtildi.

Afganistan başta olmak üzere krizlerin yaşandığı ülkeler de unutulmadı. Göstericiler, Avrupa ülkelerinin sığınmacıları kabul etmelerini talep etti.