Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyon kanalının Yemenli güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Yemen sınır güvenliği, geçen hafta İran destekli Husilerin önde gelen liderlerinden Hasan Ali el-İmad'ı, el-Mehra vilayetinde bulunan Şehn kara sınırında gözaltına aldı.

Yemen'e girmeye çalışırken yakalandı

İran'dan dönüşü sırasında gözaltına alınan İmad'ın, kılık değiştirerek Yemen'e girmeye çalıştığı ve el-Mehra'da bulunan bir gözaltı merkezinde tutulduğu aktarıldı.

Yemenli yetkililer ve Husilerden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hasan Ali el-İmad, Husilerin kontrolündeki Sana'da faaliyet gösteren Husilere bağlı "Müstakbel el-Adale" (Adaletin Geleceği) örgütünün genel sekreterliğini yapıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.