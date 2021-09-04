Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 21:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tasması asansörün kapısına sıkışan köpek son anda kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Rusya'da sahibinin dikkatsizliği sonucu tasması asansörün kapısına sıkışan köpek, apartman sakinlerinden biri tarafından son anda kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da sahibinin dikkatsizliği bir köpeği az daha canından ediyordu.
Tasmasına bağladığı iple köpeğini gezdiren bir kadın asansöre bindi. Geride kalan köpeğe bağlı olan ip, asansöre sıkıştı. Asansörle birlikte yukarıya doğru hareket eden köpek asılı kaldı.
Tasmanın köpeğin boğazına baskı yapmaya başladığı sırada binaya giren bir kişi olaya müdahale etti.
İpi koparan kişi köpeğin hayatını kurtardı.
Etiketler: Rusya Sokak Hayvanları
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