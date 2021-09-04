Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 20:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan askerlerine ileri hava kontrolörü eğitimi verildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline "ileri hava kontrolörü eğitimi" verildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline "ileri hava kontrolörü eğitimi" verildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İkili Askeri Eğitim İş Birliği kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline yakın hava desteği faaliyetleri çerçevesinde 'ileri hava kontrolörü eğitimi' verildi."
İkili Askerî Eğitim İş Birliği kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline Yakın Hava Desteği faaliyetleri çerçevesinde "İleri Hava Kontrolörü Eğitimi" verildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/9JSMWp9QZH— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 4, 2021
Etiketler: Azerbaycan Milli Savunma Bakanlığı
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