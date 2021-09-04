Tunus'taki İşçi Partisi, ABD Kongresi heyetinin ziyaretini "ülkenin iç işlerine müdahale etme ve İsrail'le normalleşme planları yürütme niyeti taşıdığı" gerekçesiyle protesto çağrısında bulundu.

Partinin çağrısına uyarak başkentteki Habib Burgiba Caddesi'nde gösteri düzenleyen eylemciler, "Ulusal egemenlik.. dış müdahalelere hayır", "Hoş gelmediniz", "Egemenlik halkındır" sloganları attı.

Polis, İşçi Partisi Genel Sekreteri Hamme el-Hemami'nin de katıldığı gösteride yoğun güvenlik önlemleri aldı.

"ABD'nin ziyareti Tunus'ta karar mekanizmalarını etkileme çabası"

Hemami, ABD'nin ve yabancı ülkelerin, iç meselelere müdahalelerine karşı olduğunu belirterek, "ABD heyetinin ziyaretini Tunus'ta karar mekanizmalarını etkileme çabası olarak okuyoruz" dedi.

Söz konusu heyetin son dönemde İsrail, Lübnan ve Yunanistan'ı da ziyaret ettiğini söyleyen Hemami, heyetin özellikle İsrail'le normalleşme konusunda yönlendirmeler yapabileceğini bu nedenle karşı olduklarını ifade etti.

Hemami, Cumhurbaşkanı Kays Said ile parti liderlerinin krizlerin ülke içinde çözülmesini talep ederek, bu konuda sorumluluğun onlara ait olduğunu aktardı.

ABD'nin Tunus Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ABD Kongresi heyetinin 4-5 Eylül'de Tunus'u ziyaret edeceği bildirilmişti.

Heyetin ülkeye ulaşıp ulaşmadığına dair henüz bilgi alınamazken, Tunus parlamentosundan bazı milletvekilleriyle görüşmeler yapacağı aktarılmıştı.