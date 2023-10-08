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Dünya
AA 08.10.2023 20:06

Almanya'da eyalet seçimlerinde CSU ile CDU partileri birinci çıktı

Almanya'da Eyalet Meclisi seçimlerini Bavyera'da Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisi, Hessen'de ise Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi ilk sırada tamamladı.

Almanya'da eyalet seçimlerinde CSU ile CDU partileri birinci çıktı
[Fotograf: AP]

İki eyalette de oy kullanma işlemi yerel saatle 18.00'de sona erdi.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin açıkladığı ilk sandık çıkış anketine göre, CDU, Hessen'de 2018'deki seçimlere göre oyunu 8,5 puan artırarak yüzde 35,5 ile birinci sırada çıktı.

Bavyera eyaletinde ise, CSU oyların yüzde 37'sini alarak birinci parti oldu. CSU'nun oyları bir önceki seçime göre 0,2 puan azaldı. CSU böylece son 70 yılın en kötü sonucunu almış oldu. CSU daha önce eyalette tek başına iktidar olarak birçok kez hükümet olmuştu.

Bavyera'da da en büyük sıçramayı ise aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yaptı. Bir önceki seçime göre oyunu 4,8 puan artıran AfD yüzde 15 ile üçüncü en çok oy alan parti oldu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un üyesi olduğu Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise 5 yıl önce yapılan seçimlere göre Hessen'de 3,8, Bavyera'da ise 1,2 puan kaybederek hezimet yaşadı.

Hessen eyaletinde SPD'nin Başbakan adayı Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser'di.

Alman medyasındaki haberlerde, Faeser'in bu sonuçlardan sonra İçişleri Bakanlığı görevini bırakıp bırakmayacağının merak edildiği yorumlarında bulunuldu.

Yeşiller Partisi'nin, bir önceki seçimlere göre oyları Bavyera'da 4,3, Hessen'de ise 1,6 puan azaldı.

Hür Demokrat Parti (FDP) ise Bavyera'da yüzde 3 oy ile meclis dışında kalırken, Hessen'de yüzde 5'lik seçim barajını geçip geçmeyeceği oyların tamamının sayılmasının ardından belli olacak.

Seçimlere katılım oranı Bavyera'da yüzde 72,5, Hessen'de ise yüzde 64,5 olarak kaydedildi.

CSU ve Özgür Seçmenler Partisi'nin (FW) göreve devam etmesi bekleniyor

Bu sonuçların ardından Bavyera'da halihazırdaki hükümet olan CSU ve Özgür Seçmenler Partisi'nin (FW) görevine devam etmesi bekleniyor.

Hessen eyaletinde ise CDU'nun yine Yeşiller ile olan hükümet ortaklığını devam ettireceği öngörülüyor.

Bavyera eyaletindeki seçimlerde CSU yüzde 37, SPD yüzde 8,5, Yeşiller yüzde 16, AfD yüzde 15, FW ise yüzde 14, Hessen eyaletinde ise CDU yüzde 35,5, SPD yüzde 16, Yeşiller yüzde 15,5, AfD yüzde 16 oy aldı.

Sol parti ise iki eyalette de Meclise girmeyi başaramadı.

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