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Dünya
AA 04.06.2025 12:15

Almanya'da birçok ünlü isim hükümetten soykırımcı İsrail'e silah tedarikini durdurmasını istedi

Almanya'da bilim, kültür alanından ve sivil toplum örgütlerinden çok sayıda isim, hükümet yetkililerine yazdıkları açık mektupta, İsrail'e silah tedarikinin durdurulması, Gazze'ye engelsiz insani yardım sağlanması ve ateşkes için çaba sarf edilmesi çağrısında bulundu.

Almanya'da birçok ünlü isim hükümetten soykırımcı İsrail'e silah tedarikini durdurmasını istedi

Spiegel dergisinin haberine göre, Hanau kentinde 2020'de düzenlenen ırkçı saldırının mağduru Said Etris Hashemi'nin girişimiyle yazılan ve aralarında iklim aktivisti Luisa Neubauer, sosyolog Harald Welzer, müzisyen Michael Barenboim, oyuncular Axel Prahl ve Enissa Amani'nin bulunduğu birçok ünlü isim, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'e açık mektup yazdı.

Mektupta, Gazze Şeridi'nde devam eden insani felaketten ve Almanya'nın bu silahlı çatışmadaki rolünden dolayı büyük bir endişe içinde bu yazının kaleme alındığı belirtildi.

Gazze'de ateşkes konusunda daha güçlü çaba sarf edilmesi çağrısında bulunulan mektupta, Gazze Şeridi'ndeki sivil halka kapsamlı insani yardımın sağlanması, Alman hükümetinin İsrail'e silah tedarikini gözden geçirmesi ve bunu askıya alması talep edildi.

Gazze'de devam eden insani felaketten endişe duyulduğuna dikkati çekilen mektupta, Almanya uluslararası hukuk çerçevesinde savaş suçlarını önleme yükümlülüğünü yerine getirmemekle suçlandı.

Mektupta, "Şiddetli uyarılara rağmen harekete geçmemiş olmanın sorumluluğu ağırdır." ifadesi kullanıldı.

Çok sayıda uluslararası hukuk uzmanının sorunlu gördüğü İsrail'in orantısız savaş yöntemlerine karşı Alman hükümetinin net bir tavır alması istenilen mektupta, Birleşmiş Milletler (BM) gibi bağımsız kuruluşların Filistin halkına engelsiz insani yardım sağlaması çağrısında bulunuldu.

Alman hükümetinin dış politikasını daha güçlü şekilde uluslararası hukuk ve insan hakları ilkeleriyle şekillendirmesi talep edilen mektupta, özellikle esirler ve bunların aileleri olmak üzere durumdan etkilenen herkesle dayanışma içinde olunduğu aktarıldı.

Mektupta ayrıca Alman halkının yüzde 80'inin İsrail'in askeri eylemlerini eleştirdiği ve yüzde 60'ının İsrail'e silah sevkiyatına karşı olduğu yönündeki anketlere işaret edildi.

Kamu yayıncısı ARD'ye bağlı Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu'nun (WDR) haberine göre mektubu yaklaşık 50 tanınmış kişi imzaladı.

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