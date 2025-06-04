Fransa'da camide Kur'an-ı Kerim yakan kişi yakalandı

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Villeurbanne'daki Errahma Camisi'nde 2 Haziran'da yaşanan Müslüman karşıtı eylemde bulunan zanlı, Lyon şehri yakınlarında gözaltına alındı.

Lyon Savcılığı, zanlının "psikolojik olarak kırılgan" bir durumda olduğunu belirtti.

Olay

Villeurbanne kentindeki Errahma Camisi'nde 2 Haziran'da yaşanan olayda bir kişi sabah namazından 20 dakika önce camiye girerek Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Yaktığı Kur'an-ı Kerim'in kalıntılarını caminin kapısına bırakan şahıs olay yerinden kaçmıştı.

Müslüman karşıtı eylem, tepkiyle karşılanmıştı.