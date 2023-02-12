Berlin'de 2,3 milyon seçmenin oy kullanma işlemi, yerel saatle 18.00'de sona erdi.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin açıkladığı sandık çıkış anketine göre, CDU, 2021'deki seçimlere göre oyunu 9,5 puan artırarak yüzde 27,5 ile birinci çıktı. Böylelikle CDU, eyalette son 20 yılın en yüksek oy oranını aldı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un üyesi olduğu Sosyal Demokrat Parti (SPD), 1,5 yıl önce yapılan seçimlere göre 3 puan kaybederek yüzde 18,4 oy alırken Yeşiller Partisinin de bir önceki seçimlere göre oyları 0,5 puan azalarak yüzde 18,4 oldu.

Oyları 2021'deki seçimlere göre 1,5 puan gerileyen Sol Parti, yüzde 12,6 ile bu partileri takip etti.

Böylelikle Berlin eyaletinde hükümette bulunan SPD, Yeşiller ve Sol Parti koalisyonunun oyları toplamda 5 puan düştü.

İslam ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ise oylarını 1,1 puan artırarak yüzde 9,1 oy oranı elde etti.

Hür Demokrat Parti (FDP) ise yüzde 4,5 ile, yüzde 5'lik seçim barajını geçemeyerek meclis dışında kaldı.

Wegner'in hükümeti kurması ihtimali

Bu sonuçlarla CDU Berlin Eyaleti Teşkilatı Başkanı Kai Wegner'in hükümeti kurması ihtimali ağırlık kazandı.

Wegner, sandık çıkış anketlerinin yayımlanmasının ardından yaptığı açıklamada seçmenlere teşekkür etti.

"Berlin değişimi seçti." diyen Wegner, sağlam bir hükümet kurarak kentte sorunları çözmek ve birliktelik sağlamak istediğini söyledi.

SPD Berlin Eyalet Teşkilatı Eş Başkanı ve Berlin Eyaleti Başbakanı olarak görev yapan Franziska Giffey, seçimlerde birinci olmadıklarını, ikinci olup olmayacaklarının da belirsiz olduğunu belirterek, "Bu sonuç, Berlinlilerin şu anki durumdan memnun olmadığını gösteriyor." dedi.

Giffey, CDU'nun seçimlerden birinci çıktığını ifade ederek, "Bunu kabul etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.